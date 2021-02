Governo Draghi

Pullara: ''La Sicilia fuori dal nuovo Governo. Uno schiaffo''

''Uno schiaffo alla Sicilia e ai siciliani in un momento in cui si programmerà e si spenderanno le somme del Recovery Fund'', queste le parole dell'On. Carmelo Pullara.

“L'esecutivo del presidente Mario Draghi esclude i rappresentanti dell'isola dalle poltrone principali. Nella lista dei ministri ci sono: 9 lombardi, 4 veneti, più 5 che provengono da altre regioni del Nord, 5 dal Sud e zero dalle isole. Un governo senza ministri siciliani non si aveva da quando a Palazzo Chigi sedeva Mario Monti e negli ultimi trent'anni è la terza volta." commenta l'On. Carmelo Pullara Presidente e segretario Politico organizzativo di “Onda”.

"La Sicilia - aggiunge Pullara - è stata totalmente dimenticata. Nessun ministro siciliano e una rappresentanza del sud ridotta a al lumicino. Soprattutto in un momento in cui si programmerà e si spenderanno le somme del Recovery Fund questo può essere devastante, contribuendo ad allargare ancora di più il gap tra Nord e Sud. Non era certo questo il governo che ci aspettavamo e ci si aspettava."

"Questo - conclude Pullara - è quello che succede quando i partiti politici o i movimenti abdicano chissà per cosa a favore dei grandi partiti nazionali, la risposta a tutto questo noi riteniamo sia “ONDA”.

