Quasi 5 mila famiglie palermitane hanno partecipato al Censimento permanente

Ad oggi sono giā quasi 5 mila le famiglie palermitane che hanno partecipato, rispondendo alle domande contenute nel questionario di rilevazione, al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, avviato lo scorso 1° ottobre.

Fino al prossimo 20 dicembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario web verranno contattate da un rilevatore incaricato dal Comune che somministrerà loro il questionario con l’ausilio di un tablet.

I rilevatori incaricati dal Comune per il completamento della rilevazione sono 85, tutti identificabili attraverso un cartellino di riconoscimento.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.

Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare saranno circa un milione e quattrocentomila in tutta Italia. A Palermo le famiglie coinvolte saranno ogni anno circa 9.000 su un totale di circa 260.000. Ciascuna famiglia può essere chiamata a partecipare ad una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall'edizione in corso del censimento.

