''Questo non è amore'', camper della Polizia contro le violenze e soprusi che subbiscono le donne *FOTO*

Anche a Palermo nella giornata tradizionalmente dedicata all'amore, la Polizia di Stato è vicina alle donne con la campagna ''…Questo non è amore''.

Stamani, l’ormai celebre camper della Polizia di Stato, già protagonista a Palermo di numerose iniziative ricadenti nell’ambito del progetto “Questo non è amore” ha fatto tappa in piazza Sturzo. Il giorno di San Valentino, in cui viene celebrato l’amore, è stata l’ennesima occasione per ricordare a tutti anche le inaccettabili violenze e soprusi che le donne, ancora, subiscono e di come, spesso, lo facciano in modo silente.

Proprio per rompere questo isolamento ed il dolore delle vittime di violenza di genere, la Polizia di Stato di Palermo ha scelto di stare vicina alle donne con la campagna “…questo non è amore” che, a piazza Sturzo ha celebrato oggi l’ennesima tappa della campagna partita nel 2016.

Anche in questo caso, come negli incontri precedenti, è stato posizionato un camper della Polizia di Stato ed offerto il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza composta di donne e formata da personale di Polizia specializzato e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

Numerose le persone, oltre 250, che si sono accostate alla postazione della Polizia di Stato per chiedere informazioni sull’iniziativa o consigli su come orientarsi qualora fossero vittime o testimoni di episodi di violenza.

