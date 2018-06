raccolta farmaci

''Raccogliamo la solidarietà'', boom di farmaci donati a Palermo

Sono circa 2000 le confezioni di medicine donate in pochi giorni nelle prime 50 farmacie palermitane che hanno aderito all'iniziativa ''Raccogliamo la solidarietà''.

Sono circa 2000 le confezioni di medicine donate in pochi giorni nelle prime 50 farmacie palermitane che hanno aderito all'iniziativa "Raccogliamo la solidarietà", la raccolta di farmaci promossa da Comune, Ordine dei Farmacisti e cooperativa onlus "G. La Pira".

Dopo un mese di test condotti in poche farmacie per mettere a punto il meccanismo, dal 14 giugno il sistema è pienamente operativo. L'iniziativa è nata grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dall'assessora comunale Giovanna Maranno, dal presidente dell'Ordine Antonino D'Alessandro e dal segretario Mario Bilardo, e da Gianfranco Marotta della onlus “La Pira”. Il progetto, unico in Italia, prevede una serie di contenitori, ben identificati nelle farmacie aderenti, nei quali i cittadini possono depositare confezioni integre di medicinali non scaduti.

Continuano ad aumentare di giorno in giorno le farmacie che aderiscono e i farmaci validi donati con grande cuore e solidarietà dai palermitani e raccolti dagli operatori volontari della onlus “La Pira”. Molte confezioni sono state già consegnate ai bisognosi direttamente o in collaborazione con altre onlus, ma anche attraverso segnalazioni di strutture di cura, dalle quali sono pervenute lettere di ringraziamento e di plauso per l’iniziativa. Il progetto ha ricevuto recentemente il patrocinio dell’assessorato Regionale della Salute ed è stato realizzato grazie anche al contributo, non soltanto economico, di una multinazionale di farmaci generici, la Aurobindo Pharma Italia.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei farmaci donati, si sta inoltre già lavorando alla realizzazione di un sito web dedicato, attraverso cui le varie onlus operanti sul territorio cittadino potranno verificare la disponibilità di farmaci necessari a coloro che assistono.

