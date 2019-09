solidarietÓ

Raccolta di materiale didattico per la scuola vandalizzata alla Zisa

Iniziativa di solidarietÓ lanciata da Sinistra Comune dopo l'atto vandalico dei giorni scorsi.

Una raccolta di materiale didattico, giochi e libri per sostenere la scuola Gabelli. E' una iniziativa lanciata da Sinistra Comune, presente in piazza stamattina alla Zisa per manifestare solidarietà all' Istituto, dopo l'atto vandalico dei giorni scorsi. Le aule dell’infanzia del plesso Pascoli di piazza Zisa infatti la settimana scorsa sono state gravemente danneggiate: muri imbrattati, estintori svuotati, armadi distrutti, materiale didattico fatto a pezzi.

"La scuola è un bene comune e un presidio di legalità che bisogna difendere - dicono i consiglieri di Sinistra Comune -. Occorre lavorare sul senso di appartenenza attraverso progetti che mettano in rete realtà territoriali e singole cittadine e cittadini."

