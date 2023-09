Raccolta Differenziata

Raccolta Differenziata a Palermo, al via la distribuzione delle attrezzature partendo da Tommaso Natale, Sferracavallo e Partanna Mondello

Tommaso Natale, Sferracavallo e Partanna Mondello saranno le prime a beneficiare dell'avvio del sistema di raccolta differenziata. Gradualmente verranno interessate anche le altre aree di Palermo.

A partire da questa settimana, come da progetto interamente finanziato con fondi europei Pon Metro React/Eu, prenderà avvio la consegna delle attrezzature destinate alla Raccolta Differenziata presso le prime aree cittadine interessate (Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello) all’estensione della modalità porta a porta. Dette aree saranno le prime a beneficiare dell’avvio del sistema di raccolta differenziata. Gradualmente verranno interessate anche le altre aree secondo una previsione di cui ad un apposito calendario.

L’operatore economico SEDEN srl, aggiudicatario della gara indetta dal Comune di Palermo relativa alle consegne delle attrezzature, ha avviato con i propri addetti un piano prestabilito di consegne dei contenitori-carrellati da 120, 240 e da 360 lt, nonché i mastelli da 30 lt per la carta, vetro, organico e residuo e sacchi per la raccolta del multimateriale (plastica/metalli), in dipendenza del tipo di utenza (domestica e non domestica). Le attività distribuzione per l’intero progetto e le modalità di consegna gestite alla ditta SEDEN SRL coinvolgeranno circa 180.000 utenze. In questi giorni tutte le utenze domestiche e non domestiche interessate stanno inoltre ricevendo una lettera a firma dell’Amministrazione Comunale e di RAP che si allega.

“Si avvia una nuova fase della raccolta differenziata porta a porta che può certamente contribuire al miglioramento del servizio di igiene e a riportare il decoro che la città merita – dichiara il Sindaco Roberto Lagalla . È un’opportunità che va sfruttata e, per farlo, servirà la collaborazione dei residenti, così come quella dei titolari di utenze non domestiche perché il rispetto delle indicazioni della raccolta porta a porta agevola anche il lavoro di smaltimento della RAP che in questi giorni avrà anche una spinta importante grazie all’arrivo di 177 nuovi mezzi finanziati dal Pon Metro e che serviranno proprio per il servizio di raccolta differenziata”.

“Finalmente si avvia la fase di sviluppo su cui fonda, insieme alla implementazione del polo impiantistico di Bellolampo, il piano industriale 2024/2026 approvato da questo Consiglio di Amministrazione - aggiunge il presidente della RAP Giuseppe Todaro. La fase che va ad iniziare oggi, non appena arriveranno le risorse umane necessarie esterne, segna ufficialmente l’anno della raccolta differenziata potenziata che gradualmente coinvolgerà tutta Palermo”.

A seguire il cronoprogramma e i quartieri nell’ordine prestabilito di distribuzione.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ DI CONSEGNA

Inizio questa settimana attività di distribuzione kit e sviluppo su tutto il territorio interessato in base alla seguente calendarizzazione:

1° zona Tommaso Natale - Sferracavallo (q. 21)

2° zona Partanna Mondello (q. 22)

3° zona Arenella – Vergine Maria (q. 25)

4° zona Montepellegrino (q. 24)

5° zona Borgonuovo (q. 18)

6° zona Cruillas – San Giovanni Apostolo (q. 19)

7° zona Resuttana – San Lorenzo (q. 20)

8° zona Pallavicino (q. 23)

FRONT OFFICE

Sarà attivato dal giorno 09/10/2023 n.1 front-office in via Calcante, al civico 14, per il ritiro dei kit da parte delle utenze che non risultano raggiungibili, presso il proprio domicilio o condominio, durante la prima distribuzione con tale attività preliminare.

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Sul sito della RAP è stata dedicata a questa attività una sezione dove il cittadino costantemente potrà essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna.

