Raccolta rifiuti, Rap garantisce il servizio con possibili disagi dovuti allo sciopero nazionale

La RAP sta garantendo durante la giornata di oggi l’erogazione dei servizi minimi essenziali previsti dagli accordi Nazionali ed Aziendali.

Oggi, sciopero nazionale dei servizi ambientali, scaturito per rivendicare il rinnovo di un contratto collettivo nazionale del settore, la RAP sta garantendo durante la giornata di oggi l’erogazione dei servizi minimi essenziali previsti dagli accordi Nazionali ed Aziendali. Per quanto sopra, gran parte dei dipendenti non ha svolto attività piena, astenendosi, tra l’altro, anche da attività straordinarie e progetti mirati provocando inevitabilmente rallentamenti sui servizi, nei rispettivi turni di lavoro. I recuperi sono già programmati, anche se non potranno essere immediati.

Ci scusiamo con l’utenza per il disagio provocato non dipendente dalla nostra volontà.



