Raddoppio ferroviario, date incerte e piazzale Francia ancora senza mercatino. Susinno: ''Basta ai rinvii''

Il cantiere rimarrà aperto almeno fino a giugno. Per quattro anni il mercatino rionale ha dovuto fare base in via dei Nebrodi, ma i cittadini sono stanchi

I lavori al raddoppio ferroviario in viale Francia dovrebbero concludersi a giugno, ma c'è chi non ci metterebbe la mano sul fuoco. "Il condizionale è d'obbligo: troppi i rinvii che si sono susseguiti", è la critica di Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune.

I lavori hanno trasformato (e continuano a farlo) anche le abitudini e i servizi a cui i cittadini della zona erano avvezzi. Ad esempio, è stato necessario spostare il mercatino rionale. Il provvedimento avrebbe dovuto avere la durata di due anni, ma i tempi per la consegna dei lavori ancora oggi sono incerti. Ad aggravare la situazione anche il contenzioso Rfi-Sis: l'azienda appaltante chiederebbe un extra di cento milioni di euro per le varianti.

A conclusione dei lavori il mercatino settimanale tornerà al suo posto, in piazzale Francia, ma ormai da quattro anni fa base in via dei Nebrodi, in un turbinio di polemiche e disagi nella zona in termini di traffico e quiete, oltre che nell'apparente noncuranza dell'amministrazione. "Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona" - racconta Susinno - "Insieme ad altri colleghi della Settima Commissione Consiliare abbiamo constatato per di più che l'area destinata al mercatino non era presidiata dagli operatori del Suap [Sportello unico per le attività produttive, ndr] che dovrebbero controllare gli stalli ed i relativi assegnatari".





