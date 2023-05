Concerto Radio Italia Live

Radio Italia Live - Il Concerto, Lagalla: ''Sarà un fiore all'occhiello dell'estate in musica a Palermo''

''Sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all'occhiello dell'estate in musica a Palermo'', ha dichiarato il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2023 - 17:02:28 Letto 763 volte

Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e “Radio Italia Live – Il Concerto” sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo. Per questa ragione, il mio ringraziamento va a Radio Italia, che ha voluto puntare ancora su Palermo per questo grande evento, con la quale c’è stata una proficua collaborazione che regalerà il concerto al Foro Italico ai palermitani e, sono sicuro, anche a tanti appassionati che arriveranno dal resto della Sicilia e da altre parti d’Italia”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!