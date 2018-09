documentario

Rai1, ''Petrolio'' indaga nel business della bava di lumaca come elisir anti-invecchiamento *VIDEO*

Petrolio ''Questione di Chimica'', in onda sabato alle 23.55 su Rai1, indaga nel Business dove la bava di lumaca diventa elisir anti-invecchiamento e sulle sostanze contenute nei prodotti di bellezza e per la casa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2018 - 15:45:16 Letto 369 volte

La chimica ci circonda, ci accompagna in ogni giorno della nostra vita. Creme, profumi, trucchi, tinture per capelli, detersivi, ammorbidenti e disinfettanti, frutto della ricerca industriale ma anche di un marketing audace, capaci di intercettare le nostre esigenze e vanità. Ma cosa sappiamo dei prodotti che utilizziamo tutti i giorni? Quali sono i componenti chimici che entrano in contatto con il nostro corpo?

E quali gli effetti sulla nostra salute? Come possiamo orientarci fra prezzi, marchi, definizioni e certificazioni?

Petrolio "Questione di Chimica", in onda sabato alle 23.55 su Rai1, indaga nel Business dove la bava di lumaca diventa elisir anti-invecchiamento e sulle sostanze contenute nei prodotti di bellezza e per la casa, dagli ammorbidenti a saponi e shampoo, sino alla misteriosa relazione tral’olfatto e la sessualità con il corollario di profumi e odori della seduzione.

Nello studio di “Petrolio” Renato Ancorotti, il presidente di Cosmetica Italia l’associazione che riunisce oltre 500 imprese cosmetiche italiane, la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino, la chimica Marta Busse, la sessuologa clinica e psicoterapeuta Francesca Tripodi.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!