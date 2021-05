Ramadan

Ramadan, Orlando partecipa alla preghiera di chiusura

Il sindaco Leoluca Orlando questa mattina ha partecipato alla preghiera per la festa di fine Ramadan.

Il sindaco Leoluca Orlando questa mattina ha partecipato alla preghiera per la festa di fine Ramadan “Eid Ul-Fitr” . Con il primo cittadino nel piazzale di via Padre Messina al Foro Italico erano presenti, tra gli altri, don Piero Magro che ha letto un messaggio di partecipazione di don Corrado Lorefice Arcivescovo di Palermo, il direttore della Caritas don Sergio Ciresi e Fratel Biagio Conte.

“Come ogni anno – ha detto il sindaco Leoluca Orlando - la preghiera che chiude il Ramadan è anche festa nella città di Palermo. Momento di preghiera ma anche di riflessione in tempi particolarmente difficili. È proprio ora, infatti, che viene messa a dura prova la nostra capacità di costruire fraternità per creare pace e sentirci figli di un unico Dio. Fraternità che, tuttavia, continua ad essere mortificata dalle morti nel Mediterraneo, dalle bombe e dal sangue che in queste ore dilaniano la Palestina. Dobbiamo lottare per difendere la vita e perseguire fraternità tra le persone ed i popoli nel solco della pace”.

(Foto di Stefano Patania)

