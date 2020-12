rifiuti

Randazzo: ''Dati Ispra su Raccolta Differenziata a Palermo confermano necessità di potenziare Porta a Porta e CCR''

Dopo il crollo del 2018, si registra finalmente un incremento del 7% nel 2019 che porta la raccolta differenziata del Comune di Palermo al 17,39%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2020 - 16:21:07 Letto 378 volte

"Dopo il crollo del 2018, si registra finalmente un incremento del 7% nel 2019 che porta la raccolta differenziata del Comune di Palermo al 17,39%.

Incremento legato all’avvio del porta a porta in centro storico e Borgo Vecchio e all’apertura di 5 centri comunali di raccolta.

Pur apprezzando lo sforzo di Rap ritengo che siamo ancora distanti dalle medie nazionali e dagli obblighi di legge e che tantissime ancora sono le disfunzioni in merito alla raccolta differenziata e il servizio di gestione rifiuti a Palermo.

Chiediamo, come abbiamo già fatto qualche settimana fa con una nota trasmessa all’Assessore Sergio Marino e al Sindaco di Palermo, pertanto di proseguire nella direzione dell’estensione del Porta a Porta , prevedendo una copertura di almeno il 50% della popolazione con il sistema di raccolta domiciliare e continuando a potenziare i centri comunali di raccolta con l’obiettivo di arrivare ad almeno 20 punti in città attivando gli incentivi per i cittadini virtuosi che differenziano presso le isole ecologiche".

Lo dichiara Antonino Randazzo, capogruppo M5S in Consiglio comunale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!