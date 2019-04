isole ecologiche

Rap, domani chiuse le isole ecologiche di via dell'Airone e Giafar

Sabato 20 Aprile, non sarà possibile conferire né ingombranti né apparecchiature elettrodomestiche presso le isole ecologiche mobili.

19/04/2019

La Rap informa i cittadini che per la giornata di domani, Sabato 20 Aprile, non sarà possibile conferire né ingombranti né apparecchiature elettrodomestiche (“RAEE”) presso le isole ecologiche mobili di via dell’Airone ( terza circoscrizione) e via S. Corleone (ponte Giafar-seconda circoscrizione).

Tale limitazione è dovuta per il blocco della circolazione dei mezzi pesanti in autostrada che impedisce il trasporto extraurbano per il periodo pasquale.

