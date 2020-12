rifiuti

Rap, servizi garantiti durante le festività

Nell'area del Porta a Porta il 24 e il 31 dicembre da anticipare l'esposizione dei carrellati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2020 - 16:04:48 Letto 358 volte

RAP informa che Domani, 24 dicembre e Giovedì 31 dicembre, il servizio di differenziata nell'area del “porta a porta” sarà regolarmente effettuato rispettando le frazioni da calendario, ma i bidoni carrellati dovranno essere esposti in strada in anticipo e cioè tra le ore 17 e le ore 18 anziché dalle ore 19 alle ore 21, in quanto la raccolta da parte di Rap sarà effettuata nel predetto arco temporale.

Nelle vigilie di Natale e Capodanno, quindi, i cittadini dovranno anticipare l’esposizione delle frazioni(giovedì per le utenze domestiche è prevista da calendario la frazione organica).

Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti per il resto della città, il servizio sarà garantito, ma sia per la Vigilia di Natale che Capodanno il notturno sarà anticipato in turno pomeridiano, al fine di garantire il pieno rispetto delle decisioni assunte dal Governo Nazionale in tema di emergenza COVID.

Anche il servizio di spazzamento, spazzamento meccanizzato e servizio ai mercatini sarà prestato normalmente in turno antimeridiano.

Per le festività del 25 e 26 dicembre, nonché il primo gennaio e l'Epifania, come previsto dal contratto di servizio, sarà garantito almeno il 50% delle attività per ogni turno di lavoro, pur avendo dato disponibilità ai lavoratori di prestare il servizio anche oltre.

Per domenica 27 dicembre, nel ricordare alla cittadinanza il divieto di conferimento nei cassonetti secondo regolamento comunale, si informa che l’azienda garantirà comunque i servizi per l'intera giornata vista la contiguità delle feste calendarizzate.

Per le imminenti giornate festive di Natale e Santo Stefano, è stato previsto, diversamente dagli altri anni,l'apertura straordinaria in turno antimeridiano di due Centri Comunali di Raccolta: CCR Rotonda Oreto e CCR Picciotti.

“L’esigenza nasce per due ragioni – spiega il direttore Generale Roberto Li Causi – garantire l'operatività anche per le festività natalizie e per agevolare l'utenza che potrà così usufruire del servizio presso i CCR per disfarsi di confezioni e pacchi regali, imballaggi e ingombranti. L'Azienda, non si fermerà e sarà in campo per attività di rimozione ingombranti su strada”.

Venerdì 25 e Sabato 26 dicembre i CCR “ORETO” E “PICIOTTI” garantiranno il ricevimento dell’utenza dalle ore 7:00 a 12:00”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!