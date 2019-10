rap

Rap, si insedia il nuovo direttore generale Roberto Li Causi

Il dott. Roberto Li Causi ha firmato il contratto di Direttore Generale di RAP e prenderà servizio già da lunedì 21 ottobre.

L’Azienda ha ufficialmente un direttore generale. Dopo le verifiche formali, curate dall’Area Risorse Umane, e dopo gli adempimenti di rito con accertamenti di eventuali incompatibilità, il dott. Roberto Li Causi ha firmato il contratto di Direttore Generale di RAP e prenderà servizio già da lunedì 21 ottobre c.m.

Il presidente Giuseppe Norata ha convocato, assieme al Consiglio di Amministrazione ( Alessandra Maniscalco e Maurizio Miliziano), per la tarda mattinata di ieri, una riunione con i dirigenti e il Collegio dei Sindaci per la presentazione ufficiale e l’immissione in servizio.

“Con la nomina del Direttore Generale - dichiara il Presidente Giuseppe Norata – viene delineato e completato il management della RAP. Prima l’insediamento del CDA, poi la nomina del Direttore Generale, oggi la definizione di un percorso virtuoso che da, finalmente, a Rap una struttura apicale completa. Al nuovo direttore auguriamo buon lavoro nella consapevolezza – continua Norata – che lo attende un compito gravoso ma che, con un’adeguata propensione ad affrontare tutti i problemi che investono la gestione integrata dei rifiuti in capo a Rap, saprà affrontare con la giusta determinazione".

I temi trattati durante la riunione sono stati diversi ed hanno spaziato da Bellolampo, con il polo impiantistico, alla Raccolta differenziata e ai CCR di prossima apertura.

Il neo direttore già da Lunedì visiterà la discarica di Bellolampo.

“A stretto giro – dichiara Roberto Li Causi - incontrerò singolarmente tutti i dirigenti per valutare una serie di attività ed aggredire in primis la problematica che sta investendo l’azienda riguardante la discarica e i costi extra che stanno gravando sui conti aziendali, bisognerà rivedere l’organizzazione aziendale puntando sulle professionalità esistenti tenendo sempre presente che la RAP è una azienda pubblica al servizio dei cittadini che va salvaguardata ma nel contempo deve rendere qualitativamente”.

(Nella foto da sinistra: Antonino Putrone, Massimo Collesano, Larissa Calì, Pasquale Fradella, Giuseppe Norata, Roberto Li Causi, Nicola Gervasi, Donatella Codiglione)

