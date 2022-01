rifiuti

Rap, stanotte spazzamento meccanizzato in via Sampolo

Domani si interverrà in via Sammartino. Si chiede di spostare le macchine dalle ore 21 alle ore 3.

RAP informa che stanotte come da cronoprogramma, la via Sampolo sarà servita dallo spazzamento meccanizzato. Le attività saranno supportate dalla Polizia Municipale con al seguito le autogrù dell’AMAT. Per agevolare la spazzatrice, questo pomeriggio una squadra RAP è intervenuta per rimuovere gli ingombranti illecitamente abbandonati nella suddetta via.

Domani la spazzatrice opererà su via Sammartino, Venerdì si interverrà su via Ammiraglio Rizzo.

Sono in corso in queste ore le attività porta a porta di RAP per informare i cittadini residenti in via Sampolo del passaggio previsto, per questa notte, delle macchine lavastrade di RAP. Anche la Circoscrizione, nonché gli ausiliari del traffico di AMAT, stanno informando quanto più possibile i residenti coinvolti dagli interventi di pulizia.

Si chiede ai cittadini massima collaborazione per contribuire ad avere la propria strada più pulita e di spostare la macchina come indicato dai cartelli di divieto di sosta ( dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni o la rimozione della propria autovettura.

Anche questa notte l’Azienda su via Cirrincione è riuscita ad effettuare un servizio di spazzamento a regola d’arte. Le attività di spazzamento si sono protratte fino alle ore 2 del mattino. E' stato riempito un moto lambro di rifiuti di indifferenziato, portati via 50 pezzi di ingombranti di varia tipologia ( 30 pezzi di legno , un frigorifero, 6 mobili vari ,4 materassi e 10 pezzi misti), rimosse 27 auto.

