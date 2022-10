rifiuti

Rap, ultimate le installazioni di 16 telecamere per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti

RAP ha avviato l’installazione di 16 telecamere mobili per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Ad integrazione di altre 7 telecamere già operative sul territorio.

Pubblicata il: 13/10/2022

A partire dalla scorsa settimana, RAP ha avviato l’installazione di 16 telecamere mobili per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Ad integrazione di altre 7 telecamere già operative sul territorio anche queste sono state attivate e vengono monitorate dall’occhio vigile della Polizia Municipale, deputata alle attività sanzionatorie e di controllo del territorio. Due giorni fa, a conclusione del posizionamento di due telecamere in via dell’Antilope ed in via Placido Rizzotto, le stesse sono state messe fuori uso: la prima bruciata, l’altra rubata. Le vie che sono state prese di mira ricadono nel quartiere Bonagia.

"Ancora una volta assistiamo ad un atto barbarico e criminoso – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso. È un fatto inquietante in quanto potrebbe essere una ragazzata ma non è da sottovalutare un gesto più significativo. La Polizia Municipale ha già presentato l’esposto in Procura e stanno già visionando le immagini riprese dalle telecamere”.

Le 16 videocamere per tre mesi, per poi cambiare ubicazione, saranno posizionate in tutte le circoscrizioni di Palermo in particolare nei quartieri: 3 (Oreto Stazione), 4 (Santa Rosalia Montegrappa), 5 (Cuba Calatafimi), 10 (Politeama), 13 (Villagrazia Falsomiele), 18 (BorgoNuovo), 19 (Cruillas Cep), 21 (Tommaso Natale Sferracavallo) 24 Montepellegrino.

A fronte di un costo sostenibile di noleggio le telecamere danno dei benefici notevoli, non solo in termini di pulizia e decoro urbano, ma anche in termini di contenimento dei costi. Si pensi che soltanto le sette telecamere già installate hanno prodotto oltre un milione e mezzo di euro di sanzioni con multe già incassate di oltre 574 mila euro. Su cento multe erogate sugli abbandoni dei rifiuti, il 93% discende dalle videocamere installate, il restante 7% dall’intervento umano della pattuglia. La forte sinergia tra RAP e la Polizia Municipale sta dando i suoi frutti.

