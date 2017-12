jazz manouche

Rassegna Jazz Manouche: l'esibizione del duo gipsy jazz di Yannis Constans e Davide Inguaggiato

2° appuntamento per la rassegna Jazz Manouche, promossa dalla associazione ''Elementi Creativi''.

2° appuntamento per la rassegna Jazz Manouche, promossa dalla associazione "Elementi Creativi ". Sabato 2 dicembre alle ore 21,30 sarà la volta del “Duo Gispy Jazz” di Yannis Constans e Davide Inguaggiato.

Constans, che nasce a Tolosa e conta diverse collaborazioni con i massimi esponenti di questo genere, unisce diversi stili come le sonorità gitane dei paesi dell’Est, la musica tradizionale brasiliana e il Tango, lo Swing e il Jazz Manouche. Davide Inguaggiato, invece, è un bassista e contrabbassista palermitano studioso e amante del jazz che conta numerose collaborazioni in ambito pop-cantautorato, tra cui i gruppi Cordepazze e Bonanova, ed membro della band di Aida Satta Flores. Il concerto si terrà c/o la sede dell'Associazione "Elementi Creativi " in via Tommaso Natale 78/e (di fronte Villa Boscogrande ).

Quota associativa 15€ comprensivo di concerto e degustazione prodotti bio.

