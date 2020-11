Recovery Fund

Recovery Fund, Caronia: ''Forza Italia chiede la pedemontana, opera per snellire il traffico sulla circonvallazione''

''Chiederò al Consiglio comunale di farsi portavoce di questa iniziativa in modo unanime, dando un segnale importante di coesione per la città'', ha dichiarato Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2020 - 16:37:30 Letto 430 volte

“La pedemontana di Palermo, opera fondamentale per snellire il traffico sulla circonvallazione ormai divenuta un’arteria urbana a tutti gli effetti, entra nella programmazione regionale del Recovery fund grazie alla proposta avanzata da tutta Forza Italia, su mia iniziativa. E’ un risultato importante per il quale credo che tutta la città, tutte le forze politiche debbano impegnarsi: si tratta infatti di un’opera fondamentale e quella del Recovery fund è un'opportunità da non perdere. Per questo chiederò al Consiglio comunale, con un apposito ordine del giorno, di farsi portavoce di questa iniziativa in modo unanime, dando un segnale importante di coesione per la città.” Lo ha dichiarato Marianna Caronia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!