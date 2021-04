Ex Manifattura tabacchi

Recovery Plan, M5S: ''33 milioni per trasformare Ex Manifattura tabacchi in polo culturale''

L'ex Manifattura tabacchi di Palermo sarà finanziato con 33 milioni di euro tramite Recovery Plan.

L’ex Manifattura tabacchi di Palermo finanziato con 33 milioni di euro tramite Recovery Plan. Il deputato Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle esprime soddisfazione. “Da diversi mesi - dichiara Varrica - ho avviato interlocuzioni con Cassa depositi e prestiti per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Manifattura tabacchi di Palermo che oggi rientra tra i progetti culturali strategici finanziati nell'ambito del Recovery plan con 33 milioni. Il rilancio della zona Cantieri-Via Montalbo-Acquasanta passa anche da questo intervento. Dopo aver restituito una prospettiva occupazionale con gli investimenti per il cantiere navale, abbiamo l'occasione di riqualificare il tessuto urbano mediante un importante insediamento culturale”.

L’intervento sull’ex complesso Manifattura Tabacchi prevede la valorizzazione dell’intera struttura architettonica in chiave culturale. Prevista la realizzazione di un Auditorium con spazi espositivi, un’area dedicata alla creatività artistica e foresteria. Il recupero della struttura mira a realizzare un centro polifunzionale con sale espositive, sale congressi ed intrattenimenti e uffici.

