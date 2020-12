Recovery plan, Samonà: ''Governo Conte destina a Cultura e Turismo soltanto le briciole''

Recovery plan

Recovery plan, SamonÓ: ''Governo Conte destina a Cultura e Turismo soltanto le briciole''

SamonÓ (Lega): ''Dall''esecutivo Pd + 5 Stelle una politica miope che umilia due settori strategici''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2020 - 10:05:55 Letto 363 volte

“Al governo Conte non importa nulla di cultura e turismo: nel Recovery plan, infatti, sono previsti soltanto 1,3 miliardi di euro per interventi in questi due settori a fronte dei 196 miliardi complessivi. Questo, nonostante siano due dei principali settori trainanti dell'Italia, in grado di muovere molti di punti di pil e dare occupazione a milioni di persone.

A sottolinearlo è l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà (Lega), che è anche componente del Dipartimento nazionale cultura del Partito.

“Questo – afferma Samonà – è il peggior regalo di Natale che l’esecutivo Pd + 5 Stelle potesse fare agli Italiani, che come ha giustamente fatto osservare il senatore ed ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio, si è limitato ad erogare una mancetta che non fa che accrescere la crisi di un segmento di Paese a cui è stata negata visione, strategie ed adeguato sostegno. Il tutto, ulteriormente aggravato in quelle regioni, come la Sicilia, nelle quali il binomio cultura-turismo è ancora più strategico per uno sviluppo sostenibile dell’Isola e per l’occupazione”.

“Considerare asset economici primari come se fossero fastidiosi incidenti di percorso, destinando a questi le briciole – conclude l’assessore leghista – è il frutto di una politica miope che continua a trattare con indifferenza settori già messi duramente alla prova dalle chiusure forzate dovute all’emergenza covid”.

