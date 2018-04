Recuperto dipinto

Recuperato pregevole dipinto dopo 29 anni

Il pregevole dipinto, olio su tela, risalente al XIX sec., raffigurante “S.E. Mons. Giulio Benzo”, Canonico della Magione, rubato nel 1989 torna a Palermo grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo.

Oggi, presso la stessa Basilica, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo, alla presenza di Sua Altezza Reale Principe Carlo di Borbone e del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Generale di Brigata Riccardo Galletta, dopo 29 anni hanno restituito alla collettività un significativo tassello dell’identità culturale e artistica di una delle più antiche chiese di Palermo, le cui origini risalgono al XII secolo.

Il dipinto trovato nel catalogo di una casa d'aste palermitana costituisce un’importante testimonianza della presenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, alle cui cure la Chiesa fu affidata nel 1783 da Ferdinando I Re delle Due Sicilie.

“Il recupero è frutto del costante monitoraggio del mercato antiquariale. – come è scritto in una nota dei Carabinieri - In particolare, confrontando le immagini e i dati riguardanti le opere presente nel catalogo di una casa d’aste palermitana con quelle contenute all’interno della “Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti” (gestita dal Comando Tutela Patrimonio Culturale), i militari dell’Arma hanno focalizzato l’attenzione su un dipinto di provenienza sospetta. I successivi accertamenti hanno permesso di confermare che si trattava proprio del quadro rubato. Dalle indagini non sono emerse responsabilità a carico della casa d’aste che, in qualità di mandatario, aveva posto in vendita il dipinto per conto di un uomo, denunciato per ricettazione”.

