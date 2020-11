Reddito di Cittadinanza

Reddito di cittadinanza, Avvio fase 2, M5S: ''Finalmente i percettori a servizio della città per 8-16 ore a settimana''

Il Comune di Palermo dà avvio ai Progetti di pubblica utilità, attraverso i quali i percettori del Reddito di Cittadinanza potranno mettersi al servizio della città per 8-16 ore a settimana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2020 - 15:35:23 Letto 402 volte

"Finalmente anche il Comune di Palermo dà avvio ai PUC, ovvero ai Progetti di pubblica utilità, attraverso i quali i percettori del Reddito di Cittadinanza potranno mettersi al servizio della città per 8-16 ore a settimana, dimostrando di poter e saper dare un contributo concreto al miglioramento e all'ampliamento dei servizi per la collettività. La misura del RdC, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle, si è dimostrata, soprattutto in questo periodo di emergenza da Covid-19, una rivoluzione epocale che ridà dignità all'uomo; una riforma indispensabile a sostegno delle persone in condizioni di disagio economico, poiché non ancora entrate nel mondo del lavoro, licenziate o con retribuzioni insufficienti al proprio e all'altrui sostentamento. I PUC dimostrano come il Reddito di Cittadinanza sia distante anni luce da quell'idea di sussidio che i detrattori hanno contestato, rappresentando piuttosto una misura di politica "attiva" del lavoro, come noi promotori avevamo da sempre affermato"

Lo dichiarano i Consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle a Palazzo delle Aquile, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Concetta Amella.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!