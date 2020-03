Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, il Comune di Palermo convoca i beneficiari

Sanzioni per i beneficiari che non si presenteranno alle convocazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2020 - 14:01:29 Letto 449 volte

Si comunica che questa amministrazione sta iniziando le convocazioni dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale previsti all'art. 4 della L. 28 marzo 2019, n.26 che ha convertito il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

L'erogazione del beneficio è condizionata all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Pertanto i beneficiari che non si presenteranno alle convocazioni potranno incorrere nelle sanzioni previste all'art. 7 della stessa legge.

Tutti i beneficiari inseriti nell'elenco inviato al Servizio Sociale del Comune di Palermo saranno convocati attraverso l'indirizzo e-mail indicato nella domanda per il Reddito di Cittadinanza. Coloro che hanno cambiato recapito dovranno comunicarlo all'INPS tramite CAF utilizzando l'apposita modulistica e scrivendo anche al Servizio Sociale del Comune di Palermo.

Si ricorda ai beneficiari che i dati verranno caricati sulla piattaforma digitale istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati e la verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari e la comunicazione fra Comuni, Ministero e INPS come previsto dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2019.

Considerato che la Piattaforma è attiva solo da pochi giorni e il notevole numero degli utenti, non potranno essere rispettati i tempi previsti dalla legge.

Si ricorda che, presso gli uffici del Servizio Sociale di Comunità delle otto Circoscrizioni cittadine, sono attivi gli sportelli del Segretariato Sociale dove è possibile chiedere informazioni ed assistenza per il Reddito di Cittadinanza.

In particolare i cittadini potranno ricevere supporto nella compilazione della domanda e sulle informazioni relative a tutti i passaggi del percorso per ottenere il beneficio, a tutti gli obblighi e le modalità di comunicazione dei cambiamenti relativi alla condizione economica, alla composizione del nucleo familiare, ai patti per l’inclusione sociale, ai progetti di pubblica utilità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!