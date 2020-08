reddito di cittadinanza

Reddito di Cittadinanza: necessari chiarimenti per il rinnovo. Percettori chiedono di incontrare il sottosegretario Di Piazza

Reddito di Cittadinanza. Necessari chiarimenti sull'eventuale sospensione di un mese alla prima scadenza dei 18 mesi. Percettori chiedono di incontrare il sottosegretario Di Piazza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2020 - 18:20:39 Letto 546 volte

Palermo, 22/08/2020. I primi beneficiari, quelli che hanno fatto richiesta e ottenuto il sussidio appena introdotto con il decreto 4/2019, a settembre vedranno scadere i primi 18 mesi di fruizione della misura, pertanto è importante capire, per tempo, come si procede per ottenere il rinnovo.

I tempi sono stretti ed ecco perché - dicono Antonio Nicolao Vice Presidente della prima Circoscrizione e Marcello Susinno Consigliere Comunale - ci stiamo attivando per programmare un incontro con il sottosegretario Di Piazza. Nell'ambito della prosecuzione sembrerebbe - spiegano Nicolao e Susinno - che occorre avanzare una nuova istanza, soddisfacendo la condizione, che tra un periodo di fruizione di 18 mesi e la seconda richiesta del reddito di cittadinanza, di prevedere un mese di sospensione. Questo limite di una possibile sospensione, inspiegabilmente, sembrerebbe che non valga per gli ultra 65, che percepiscono la pensione di cittadinanza, determinando una condizione di disparità di trattamento rispetto a soggetti di diversa età che accedono alla medesima misura; anche in questo caso sembrerebbe che occorre avanzare la nuova istanza dopo i primi 18 mesi di fruizione. Su tali aspetti i percettori intendono avere chiaramente e certezze, rappresentando, comunque, al Sottosegretario la necessità di avere, li dove non sia prevista, una continuità economica - concludono Nicolao e Susinno - tenuto conto di questo momento particolare dove appare quantomai necessario evitare scompensi economici sulle famiglie già alle prese di pesanti ricadute economiche causate dalla situazione emergenziale del Covid.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!