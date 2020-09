Referendum

Referendum, sorteggiati gli scrutatori per Palermo

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo gli elenchi degli scrutatori.

01/09/2020 - 10:59:32

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo gli elenchi dei nominativi dei sorteggiati per l'ufficio di scrutatore destinati agli Uffici di Sezione e dei sorteggiati sostituti scrutatori suddivisi per circoscrizione per il Referendum costituzionale indetto per i giorni 20 e 21 Settembre 2020.

