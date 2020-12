enti non profit

Regione Siciliana, sostegno economico da 6 mln agli enti non profit

La Regione concede un sostegno economico, sotto forma di contributi a enti, fondazioni, associazioni e altri organismi senza scopo di lucro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2020 - 16:51:47 Letto 370 volte

Ogni anno, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 11/2010, la Regione concede un sostegno economico, sotto forma di contributi a enti, fondazioni, associazioni e altri organismi senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale e per la promozione dell'immagine della Regione e delle economie locali.

«Le organizzazioni e gli enti non profit - ha dichiarato l'assessore all'Economia, Gaetano Armao - sono fondamentali per garantire servizi sociali e culturali alle nostre comunità e diventano ancor più rilevanti in un periodo, come quello presente, in cui gli effetti sociali ed economici della pandemia, stanno mettendo a dura prova il nostro sistema. I fondi ex art. 128 sono destinati a fornire ulteriore sostegno a queste importantissime realtà, in particolare a quelle che stanno vivendo momenti molto difficili come quelle connesse al mondo della cultura, delle arti e dello sport».

Per l'annualità 2020, sono stati stanziati 6 milioni di euro a favore dei dipartimenti che erogano i fondi ex art.128. A seguito del decreto firmato dall'assessore all'Economia, le risorse sono state così ripartite: Agricoltura (513.763 euro); Beni culturali (1.867.529 euro); Famiglia (1.867.529 euro); Infrastrutture (22.983 euro); Istruzione (1.671.992 euro); Attività sanitarie (178.911 euro); Turismo (102.387 euro).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!