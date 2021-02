evasione fiscale

Regolamento antievasione, Caronia: ''Subito voto su rinvio sanzioni''

''Fare in modo che si evitino situazioni di grande confusione che si risolverebbero in danno delle imprese e dell'economia cittadina'', ha dichiarato la consigliera Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2021 - 11:44:29 Letto 386 volte

"Ora che la proposta di sospensione del regolamento contro l'evasione fiscale è stata formalizzata dal Sindaco, credo che la sua discussione sia una priorità per il Consiglio comunale. Chiederò quindi al Presidente Orlando di metterla all'ordine del giorno immediatamente per fare in modo che si evitino situazioni di grande confusione che si risolverebbero in danno delle imprese e dell'economia cittadina".



Lo ha dichiarato la consigliera Marianna Caronia del gruppo Forza Italia a Palazzo delle Aquile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!