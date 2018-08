Reset, Antonio Perniciaro nominato amministratore unico

Si è svolta ieri l'assemblea di Reset, la società partecipata del Comune che si occupa di servizi e manutenzioni.

Su indicazione del sindaco, Leoluca Orlando, è stato nominato amministratore unico Antonio Perniciaro Spatrisano. Perniciaro ha già svolto l'incarico di presidente dell'azienda fin dalla sua costituzione, avvenuta nel dicembre 2014. Orlando ha commentato così la nomina:

Il lavoro svolto in questi anni dalla Reset è stato encomiabile sotto tutti i punti di vista. Dalle macerie del fallimento Gesip e col rischio di interrompere servizi e licenziare centinaia di lavoratori, si è ricostruita un'azienda sana, che oggi è presente in città su diversi fronti offrendo servizi alla città, all'Amministrazione e alle altre partecipate con una virtuosa logica di servizio. Questo ha anche permesso, nel tempo, di recuperare quelle limitazioni contrattuali che i lavoratori hanno responsabilmente accettato all'inizio di questa esperienza aziendale, con una prospettiva di ulteriore sviluppo e crescita. Di tutto questo lavoro va dato il giusto riconoscimento ad Antonio Perniciaro e ai suoi collaboratori, motivo per cui ho ritenuto di dover affidare a lui il delicato incarico di Amministratore Unico.