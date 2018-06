riconoscimento

Resistere alla crisi innovando e rinnovando: premiato negozio storico ''Cipolla Gioielli''

La ''premiata ditta'' familiare prosegue un percorso di tradizione e progresso, e diventa parte del patrimonio culturale e commerciale della città di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2018 - 11:21:47 Letto 691 volte

La crisi economica internazionale e l'avvento di internet e dei prodotti a bassissimo costo hanno reso vulnerabile il settore del commercio locale, ma a Palermo c'è chi ha sempre creduto nel successo e nei sacrifici. La grande passione con le radici nella tradizione artigianale, la tecnologia orafa ereditata dai genitori e un’attività di e-commerce che ha successo: queste le motivazioni che hanno accompagnato il riconoscimento conferito a "Cipolla Gioielli", uno dei primi 50 negozi storici della città di Palermo, attività commerciali e artigianali ritenute meritevoli di essere identificate come parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale del capoluogo siciliano.

In una piazza San Domenico gremita di pubblico e addetti ai lavori, la consegna della pergamena “Tessera preziosa del Mosaico Palermo” da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, promotrice del progetto assieme alla presidente di Fondazione “Salvare Palermo” Renata Prescia, al presidente dell’Associazione “Cassaro Alto” Giovanna Analdi, a Giuseppe Scuderi tra i responsabili del “Progetto Policoro”, e al presidente della cooperativa “Terradamare” Marco Sorrentino.

"Ho conosciuto i gioielli da ragazzino - racconta Francesco Cipolla - a soli 14 anni. Dopo il militare nei paracadutisti, mi misi in proprio aprendo un laboratorio artigianale laddove c’era un piccolo negozio di ferri da stiro, in vicolo della Guardiola. Pian pianino, credendoci con forza e facendo anche molti sacrifici, è cresciuto, diventando la bella realtà che è ormai da diversi anni. Ora il testimone è passato a mio figlio". Cristian, nuova generazione dei Cipolla, sta reinventando il modus operandi dell'attività. "La clientela nel tempo è cambiata, ma siamo stati costanti - spiega lo stesso Cristian Cipolla -, evolvendoci sempre attraverso investimenti di varia natura. Volendo e dovendo stare sempre al passo con i tempi, abbiamo aperto la porta dell’e-commerce e valorizzato l’artigianato continuando a creare noi i nostri gioielli". E per combattere l'insidiosa concorrenza dell'e-commerce globale, Cipolla punta sull'identità: "Noi abbiamo sempre creduto nell’esclusività; una scelta non sempre facile, che però viene riconosciuta dalla clientela".

"Niente meglio di queste botteghe, di questi piccoli imprenditori - dichiara il sindaco Leoluca Orlando -, rappresenta quanto sostengo sempre sulla necessità di coniugare le ali e le radici. Queste botteghe storiche sono certamente radici della nostra comunità e in essa hanno messo radice; questi imprenditori e le loro famiglie, con la dimostrata capacità di rimanere sempre presenti in un mercato, che certamente anche a Palermo è divenuto più difficile e competitivo, dimostrano la capacità di guardare lontano, saper aggiornarsi e restare al passo coi tempi ma, allo stesso tempo, restare fedeli alla propria storia e alle proprie tradizioni".

