ponte Corleone

Restringimento carreggiate Ponte Corleone, Avanti Insieme: ''Rischio code chilometriche''

''Seppur necessario, rischia di mandare in tilt una delle principali arterie della città e di creare code chilometriche '', ha dichiarato il consigliere comunale, Antonino Sala.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2021 - 11:38:08 Letto 395 volte

"Il restringimento delle carreggiate del ponte Corleone, seppur necessario, rischia di mandare in tilt una delle principali arterie della città e di creare code chilometriche su viale Regione Siciliana che si sommano a quelle già presenti per i lavori sui canali di maltempo. E' però incredibile che nella quinta città d'Italia si arrivi sempre al punto critico, senza un minimo di programmazione o senza predisporre per tempo le opere di manutenzione in modo che siano meno invasive possibili. Ci aspettano giorni difficili e l'impressione è che ci si arrivi sempre meno preparati".

Lo ha dichiarato il consigliere comunale, Antonino Sala, del gruppo Avanti Insieme a Palazzo delle Aquile.

Ti potrebbe interessare? Verifiche strutturali sul Ponte Corleone: dalla prossima settimana restringimento della carreggiata

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!