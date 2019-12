editoria

Retewebitalia.net, gruppo cinese pronto all'acquisto. Maimone contro Silvestri: ''Sono contrario, me ne vado''

Silvestri: ''Non intendo fermare le trattative. La maggioranza del gruppo è con me, io ho messo i soldi. Non comanda lui, faccia quello che vuole, nessuno lo ferma!''.

Duro scontro nel corso del vertice del Gruppo dei quotidiani online retewebitalia.net, tra il suo fondatore, l'imprenditore Marcello Silvestri e l'attuale Presidente, il giornalista Biagio Maimone, in merito alla possibilità, ormai prossima a concretizzarsi, di cedere l'intero gruppo ad un importante gruppo editoriale e di comunicazione cinese, deciso ad acquisire il primo circuito di quotidiani online italiani. L'interesse, da parte della società cinese, è motivato dal fatto che il network ligure-lombardo possiede una tecnologia unica nel suo genere in Italia: si tratta del banner dinamico che ha la funzione di raccogliere le notizie, in tempo reale, di oltre 60 quotidiani online locali sparsi in tutta Italia. Il gruppo cinese vorrebbe appropriarsi del marchio per penetrare nel mercato editoriale e dei media italiani. Acquisito il marchio, gli ingegneri cinesi intendono modificare l'assetto tecnologico del banner potenziandolo ed aumentando, in tal modo, il numero dei quotidiani che diventerebbero più di 300, quasi due quotidiani online per provincia italiana; intendono, altresì, creare un' applicazione da scaricare gratuitamente con notizie che arrivano da ogni luogo: un network all'avanguardia per competere con i grandi quotidiani italiani, Un progetto, secondo i cinesi, che può essere esportato in ogni nazione: per far ciò bisogna crearlo ex novo, con l'avvallo di Silvestri, suo fondatore, in quanto il brand retewebitalia è un marchio depositato.

Il Presidente di Retewebitalia Biagio Maimone, contrario alla vendita, dichiara: "Retewebitalia. net è una risorsa nazionale della comunicazione online, un'opera dell'ingegno italiano che noi italiani siamo in grado di migliorare senza svenderla ai cinesi. Il servizio di informazione che siamo in grado di offrire deve rimanere, nell'interesse del Paese, un marchio italiano, certamente sempre più migliorato".

Di diversa opinione il fondatore Marcello Silvestri che intende definire le trattative in corso ed ha già dato mandato ad un noto studio legale con sedi a Roma e a Londra. Silvestri, infatti, ha siglato un mandato, per curare la vendita del brand retewebitalia.net, con la Società Eg Fnancial, con sede a Riga, in Lettonia, guidata dal finanziere italo-turco Gianluca Errico, che dispone di buone relazioni nel mondo dei tycoon dei media internazionali.

La trattativa è stata impostata sulla base di circa 10 milioni di euro con il Gruppo cinese.

Errico dichiara: "Il gruppo cinese è interessato a sostenere con il network retewebitalia.net l’informazione geolocalizzata, che riguarda svariati settori in Italia. Stiamo trattando con altre due realtà che rilanciano la nostra proposta. Mantengo al momento l’anonimato del compratore che, nel breve tempo, verrà reso noto, a conclusione della trattativa".

Il fondatore Marcello Silvestri sostiene che la vendita richiede un cambio di managenent ai vertici del gruppo e che, quindi, il suo ex delfino Maimone potrebbe essere sostituito alla guida del netwok di stampo cinese: "I capitali investiti possono generare lavoro ed occupazione per i giovani giornalisti Il lavoro crea dignità e, come si dice, pecunia non nolet" ed aggiunge anche: "Il giornalismo online deve crescere e generare reddito, per cui i nuovi capitali dei paesi in crescita sono determinanti per lo sviluppo del settore della comunicazione italiana, specie a sostegno del giornalismo on line. A breve, la trattativa posta in essere da Errico, attraverso Eg Financial, società operante nelle relazioni finanziarie internazionali, condurrà ad una svolta".

Biagio Maimone intende presentare una mozione interna a retewebitalia, che pare coinvolgerebbe parte del vertice del Gruppo d'accordo con lui ed afferma: "Sono contrario all'operazione e se Silvestri porterà avanti le trattative, non mi resta altra scelta se non quella di lasciare il Gruppo".

Secca la risposta di Silvestri: "Non intendo fermare le trattative. La maggioranza del Gruppo è d'accordo con le mie scelte, in quanto sono l'investitore. Maimone faccia pure le sue scelte, nessuno lo ferma!"

