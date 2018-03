Riaperta carreggiata

Riaperta la carreggiata del ponte di Bonagia, meno disagi per i palermitani

Carreggiata riaperta e meno disagi per gli automobilisti palermitani. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2018 - 12:26:43 Letto 369 volte

Carreggiata riaperta e meno disagi per gli automobilisti palermitani. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione del piano viabile in corrispondenza delle due spalle nel cavalcavia di Bonagia, via Papa Giovanni XXIII, con ripristino dei giunti di dilatazione.

Le opere sono state eseguite nell’ambito dell’Accordo Quadro di ponti e cavalcavia cittadini e hanno interessato alternativamente le due carreggiate, consentendo, durante i lavori, il passaggio dei veicoli in una delle due carreggiate.

Oggi sono state dismesse le delimitazioni del cantiere ed è stata ripristinata la viabilità nel doppio senso di marcia. Una buona notizia per tutti gli automobilisti palermitani che dovevano - per la chiusura della carreggiata del ponte di Bonagia - trovare dei percorsi alternativi che spesso creavano lunghe code di traffico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!