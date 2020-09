Coronavirus

Riapre il Polo Tecnico di via Ausonia dopo il caso di Coronavirus

Torna alla normalità l'attività lavorativa al Polo Tecnico di via Ausonia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2020 - 10:44:46 Letto 384 volte

Torna alla normalità l'attività lavorativa al Polo Tecnico di via Ausonia. Il personale della Reset, infatti, ha ultimato i lavori di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti e da oggi i dipendenti torneranno ad essere operativi in ufficio. La sede di via Ausonia era stata chiusa precauzionalmente nei giorni scorsi per un caso di coronavirus tra gli stessi dipendenti. Fino a tutto il prossimo 18 settembre, gli impiegati ubicati al secondo e quarto piano della struttura lavoreranno in regime di smart working.

