''notte blu''

Riapre la Camera delle Meraviglie, venerdì l'attesa del Festino si tinge di blu

In occasione delle prove generali dello spettacolo a Palazzo dei Normanni, sarà possibile visitare la magica stanza con i decori arabi e non solo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2018 - 15:51:16 Letto 381 volte

Venerdì 13 luglio è in programma la speciale edizione della "Notte Blu" alla Camera delle Meraviglie.

Gli operatori culturali di "Terradamare" e i proprietari della dimora ottocentesca, daranno una nuova opportunità ai visitatori che in questi giorni assisteranno alle prove generali dello spettacolo del Festino che si terrà a Palazzo dei Normanni - proprio a qualche centinaio di metri dalla Camera: sarà possibile accedere e poter ammirare la stanza con i decori arabi, la volta liberty di uno dei saloni dell’appartamento recentemente restaurata da Franco Fazio, e i pavimenti in maiolica delle stanze adiacenti.

Appuntamento a partire dalle 18 in via Porta di Castro 239, nel tratto compreso fra via Cadorna e piazza della Pinta (e tra Palazzo dei Normanni e San Giovanni degli Eremiti). Il ticket ha un costo di 7 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per info e costi è possibile chiamare i numeri 3298765958 e 3207672134 oppure scrivere a eventi@terradamare.org.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!