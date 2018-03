Chiesa di San Ippolito

Riapre la chiesa di San Ippolito

La chiesa di S. Ippolito è una delle più antiche parrocchie della città. Le prime notizie risalgono al XIII secolo e a partire dal 1717 l’edificio fu trasformato su progetto dell’architetto trapanese Andrea Palma.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 05/03/2018 - 15:08:22 Letto 367 volte

La chiesa di S. Ippolito Martire, immersa nello storico Mercato del Capo, riapre le porte ai fedeli dopo circa tre anni. Era il 15 maggio del 2015 quando scattò il sequestro dell’autorità giudiziaria a seguito del degrado sia della chiesa che dell’attigua canonica.

“Da quel giorno il culto fu trasferito nella vicina chiesa dell’Immacolata Concezione – spiega Giuseppe Pomi, attuale parroco – e finalmente dopo anni di difficoltà i lavori di messa in sicurezza della canonica sono stati portati a termine”. Per finanziare i lavori la parrocchia ha dovuto stipulare un mutuo bancario di circa 30 mila euro e grazie al ricavato dei biglietti per la visita della vicina chiesa dell’Immacolata Concezione, è stato possibile affidare i lavori ad una ditta esterna, evitando così di far chiudere anche alcune attività commerciali attigue alla parrocchia.

La chiesa di S. Ippolito è una delle più antiche parrocchie della città. Le prime notizie risalgono al XIII secolo e a partire dal 1717 l’edificio fu trasformato su progetto dell’architetto trapanese Andrea Palma. I lavori conclusi nel 1728, interessarono anche il prospetto principale disposto su due ordini. Nel 1769 furono affidati interventi di restauro relativo agli interni, a Nicolò Palma, nipote di Andrea. Un altro restauro risale al 1844 ad opera di Giovanni Patricolo che decorò le volte, il cappellone e le colonne. Da ammirare sul primo altare a destra la tela con la Madonna del Rosario, S. Rosalia e SS. Domenicani, opera di Filippo Randazzo. E sempre dello stesso autore è la tela dell’altare maggiore raffigurante il martirio di S. Ippolito, e la tela della Madonna in Gloria e Santi posta nell’altare a sinistra. Dall’arco dell’abside pende una splendida Croce dipinta che risale al XVI secolo e vicino anche l’affresco della Madonna con Bambino che testimonia le origini trecentesche dell’edificio. Il fonte battesimale scolpito in marmo risale, invece, al 1623 e alcuni arredi lignei di pregevole manifattura provengono dalla distrutta Chiesa delle Stimmate e custoditi nell’ufficio parrocchiale, a destra del vano presbiteriale e in sacrestia.

Adesso la chiesa, ubicata in via Porta Carini al civico 37, è nuovamente aperta ai fedeli e alle visite guidate.

