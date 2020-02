Sinistra Comune

''Riapriamo i cantieri''!, sabato assemblea di Sinistra Comune

Assemblea di Sinistra Comune sabato 8 febbraio alle ore 15.30 presso lo spazio Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali. ''Riapriamo i cantieri''!

07/02/2020

E' arrivato il momento di fare un bilancio della nostra attività e individuare le priorità per rilanciare l’azione e le pratiche di trasformazione della città. Bisogna aprire una riflessione sulla necessità di nuove forme della politica e sul nostro impegno futuro. Partiamo dalla nostra vocazione originaria, che individua Sinistra Comune come un’associazione sociale e politica che sviluppa l’economia circolare, si contrappone al neoliberismo, tutela l’ambiente e la salute, promuove il diritto all’abitare, contrasta ogni forma di povertà, lotta contro il potere mafioso, investe sulla cultura e l’educazione.

Adesso bisogna gettare le basi per definire il programma e l’idea di città del 2030.

