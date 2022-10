Raccolta Differenziata

Rifiuti, CCR Picciotti e Nicoletti da domani aperti anche il pomeriggio dal lunedì al sabato

L'obiettivo del management aziendale è di procedere gradualmente a mettere a disposizione dell'utenza palermitana un lasso di tempo maggiore offrendo più opportunità per conferire le frazioni di Raccolta Differenziata e gli ingombranti.

Pubblicata il: 18/10/2022

È stato deciso oggi, attraverso una riorganizzazione del proprio personale, di aprire anche il pomeriggio il CCR Picciotti e allo stesso tempo di estendere l’apertura pomeridiana del CCR Nicoletti, prevista già per due volte a settimana, fino a sabato, con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 17.

L’obiettivo del management aziendale è di procedere gradualmente a mettere a disposizione dell’utenza palermitana un lasso di tempo maggiore offrendo più opportunità per conferire le frazioni di Raccolta Differenziata e gli ingombranti. Da inizio ottobre anche in occasione della recente apertura del CCR Basile si è riscontrato una maggiore affluenza di utilizzo dei CCR con un incremento pari ed in alcuni casi superiore al 30% di accessi: da 750 ingressi nei precedenti mesi oggi si sfiorano i mille accessi giornalieri.

