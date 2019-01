sciopero

Rifiuti, domani protesta a Palermo

Protesteranno domani venerdý 18 gennaio dalle 11 alle 14 a Palermo. Da novembre senza stipendio, chiederanno certezze sui pagamenti delle somme dovute dall'amministrazione comunale di Palermo per tutto l'anno 2018.

Protesteranno domani venerdì 18 gennaio dalle 11 alle 14 a Palermo davanti la sede del Settore Società Partecipate del Comune in via del IV Aprile, 4 nella zona di piazza Marina, i 110 lavoratori della Srr Palermo Area Metropolitana.

Da novembre senza stipendio, chiederanno certezze sui pagamenti delle somme dovute dall’amministrazione comunale di Palermo per tutto l’anno 2018 per i servizi resi dalla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana, che per il Comune si occupa della sensibilizzazione, controllo e monitoraggio della raccolta rifiuti differenziata.

“Le due determine, una dell’ammontare di 420.338 mila euro per il periodo che va da gennaio a settembre 2018, e l’altra da ottobre a dicembre pari a 306.662, non sono state ancora pagate per varie motivazioni che a noi risultano alquanto pretestuose, nonostante la richiesta del Ragioniere generale del Comune all’ufficio Partecipate di liquidare le somme – spiegano Alessandro Miranda Fisl Cisl Ambiente Palermo e Raffaele Montuoro Uiltrasporti Palermo -. Una volta per la mancanza del Durc, un'altra per quella dell’iban, e così via. Motivazioni che a noi appaiono solo scuse e a pagarne il prezzo sono i lavoratori da novembre senza stipendio e stanchi di questi ritardi continui. Con il sit in vogliamo sensibilizzare il Settore Partecipate affinché si provveda subito ai pagamenti senza ulteriori perdite di tempo”.

