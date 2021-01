Tari

Rifiuti, Randazzo: ''Mettere in sicurezza la Rap e non aumentare la Tari''

''Occorre mettere in sicurezza la Rap ed i suoi lavoratori al fine di garantire il servizio essenziale di prelievo rifiuti'', lo ha dichiarato Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2021 - 10:08:01 Letto 386 volte

"Occorre un impegno da parte di tutti, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale per non gravare i cittadini nel 2021 di un aumento della Tari in un momento particolarmante complesso per l’emergenza Covid-19. Contestualmente occorre mettere in sicurezza la Rap ed i suoi lavoratori al fine di garantire il servizio essenziale di prelievo rifiuti. La politica non può da una parte chiedere uno sforzo alla Rap per non aumentare la Tari e contemporaneamente chiedere alla società di gestione rifiuti l’assunzione immediata di ulteriore personale che porterebbe inevitabilmente all’aumento di costi di gestione che devono trovare copertura con il gettito Tari. Supportiamo invece tutti la Rap per ottenere i tempi rapidi i 7,5 milioni dalla Regione, la ricapitalizzazione della società e una migliore ottimizzazione dei costi con investimenti mirati all’ampliamento della impiantistica pubblica per riciclare e recuperare rifiuti". Lo ha dichiarato Antonino Randazzo, capogruppo Movimento 5 Stelle a Palazzo delle Aquile.

