rifiuti

Rifiuti, riprende il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti a Palermo

Riattivato il servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti. Apre il CCR Oreto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2020 - 17:22:36 Letto 392 volte

Riprende dalla prossima settimana il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti da parte della RAP, che era stato interrotto con altri servizi in seguito all'emergenza Covid-19. Le prenotazioni del ritiro possono essere fatte già da oggi tramite l'Ufficio Relazioni con il pubblico ( numero verde 800237713 – mail: urp@rapspa.it).

Sempre da oggi è tornato attivo anche il Centro Comunale di Raccolta della rotonda Oreto, dopo che già da alcuni giorni erano stati riaperti quello di viale dei Picciotti e quello di via Nicoletti.

Il CCR ORETO sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì alle ore 7 alle ore 17. Sabato dalle ore 7 alle ore 13. Chiuso la Domenica.

Restano invariati gli orari degli altri CCR già riattivati dallo scorso 27 Aprile (CCR Picciotti e Nicoletti, lun-sab 7.00-13.00 eccetto festivi), e del servizio ritiro ramaglie presso Piazza Galatea ( lun-sab 8.00-11.00 eccetto festivi).

Si conferma invece la soppressione delle isole ecologiche mobili (Piazza J.Lennon, via Li Bassi, Piazza Santa Cristina e piazza San Marino) sostituite oramai dalla presenza in città dei Centi Comunali di Raccolta.

In tutti i CCR, così come nei servizi che l’Azienda, step dopo step, sta riattivando, i conferimenti dovranno essere effettuati nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali di riferimento per il contenimento alla diffusione del Covid -19 e, principalmente, tenendo conto del distanziamento sociale.

"Prosegue - afferma il presidente della RAP Giuseppe Norata - l'impegno dell'azienda per garantire ai cittadini i servizi più importanti. Siamo certi che tanti apprezzeranno la ripresa del ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, che è uno dei servizi più importanti per il decoro e la pulizia della città."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!