Riformare la Pubblica Amministrazione per rilanciare la Sicilia: venerdì convegno Cisal a Palermo

Le proposte della Cisal per non perdere le opportunità del Pnrr. Venerdì 19 novembre il convegno a Palermo a partire dalle 9.

Un momento per presentare il progetto di riforma della Pubblica Amministrazione siciliana, ma soprattutto un'occasione di confronto con istituzioni, tecnici ed esperti per elaborare una ricetta che consenta alla Sicilia di non perdere le opportunità offerte dal Pnrr e che passano da un radicale cambiamento della macchina regionale. Questo l’obiettivo del convegno organizzato dalla Cisal e che si terrà venerdì 19 novembre a Palermo: di mattina presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni, di pomeriggio alla sede della Fondazione Federico II.



“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è forse l'ultima vera chance di sviluppo per i siciliani – dice il segretario regionale Cisal Sicilia Giuseppe Badagliacca – e per coglierla abbiamo bisogno di ammodernare la Pubblica Amministrazione regionale che dovrà elaborare e attuare i progetti nel migliore dei modi per evitare ulteriori bocciature. La Cisal Sicilia è pronta a presentare al Governo e al Parlamento la sua ricetta per non perdere questa opportunità”.

