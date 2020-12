albero natalizio

Rimosso l'albero di Natale al Politeama, Marino: ''Entro dopodomani un albero adeguato sarà ricollocato''

''Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto per l'installazione di un albero natalizio in piazza Castelnuovo'', dichiara l'assessore al Verde, Sergio Marino.

"Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto per l'installazione di un albero natalizio in piazza Castelnuovo. Devo comunque rassicurare gli amanti della tradizione che entro dopodomani un albero adeguato sarà collocato nella piazza e ciò avverrà gratuitamente come già previsto.

Quanto avvenuto è semplicemente che ieri a Polizzi Generosa, durante il caricamento su un mezzo comunale di un abete donato dalla Forestale al Comune, lo stesso si è danneggiato. Pensando che non vi fossero altri alberi disponibili, gli operai comunali sono quindi rientrati in città e non volendo lasciare sguarnita la piazza hanno autonomamente deciso di prendere un albero che era stato tagliato all'interno della Favorita in quanto malato.

Tale scelta compiuta in assoluta buona fede si è però rivelata non consona all'evento che vogliamo celebrare e, d'intesa con il Sindaco, si è deciso quindi di chiedere la rimozione dell'albero.

Nella giornata di domani un nuovo albero, certamente più consono alla celebrazione del Natale, sarà quindi preso sulle Madonie e si provvederà alla sua installazione in città".

Lo dichiara l'assessore al Verde, Sergio Marino.

