Rinasce il porticciolo di Sant'Erasmo, oggi l'inaugurazione

Il porto di Sant'Erasmo torna ad essere un ''porto di città'', aperto e fruibile ai cittadini che da tanti anni chiedevano il suo rilancio.

Dopo anni di abbandono e degrado rinasce il Porticciolo di Sant'Erasmo di Palermo.

Un intervento di riqualificazione importante per la storia della città: il recupero di un tratto di costa caro ai palermitani e che potrà adesso tornare a essere la continuità al “mare verde” del Foro Italico. Ma è anche un importante recupero che ridà dignità all'attività di pesca locale.

L'inaugurazione è avvenuta questa mattina con il taglio del nastro da parte del sindaco Leoluca Orlando e del presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti; a cui è seguita la benedizione del Vicario episcopale, padre Vincenzo Marchese.

La banchina principale è stata completamente recuperata con due edifici che accoglieranno ristoranti, gelateria e luoghi di ristoro e una zona pedonalizzata in pietra di Billiemi. Significativo anche l’intervento su via Padre Messina che è stata totalmente pedonalizzata e ombreggiata da palme.

"La riqualificazione del porticciolo di Sant’Erasmo, con interventi a bassissimo impatto e strutture leggere, è stato tra i primi progetti che ho mandato avanti appena arrivato in Sicilia - dichiara Pasqualino Monti, da due anni alla guida dell’Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, proprio per ristabilire il rapporto, finora sconnesso, con le borgate che ospitano i porticcioli -. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto, in dieci mesi, questo obiettivo che ha una portata soprattutto culturale perché riconnette ciò che, negli anni, il degrado e l’incuria avevano allontanato, porticciolo e borgata. E analogo lavoro si sta portando avanti anche all’Arenella e all’Acquasanta".

