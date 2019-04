Rinasce l'Himera beach club resort

stagione estiva

Si apre oggi la stagione estiva all'Himera Beach Club, sulla costa Nord della Sicilia a 16 chilometri da Cefal¨ e a pochi passi dalla spiaggia di Campofelice di Roccella.

L'albergo è frutto della recente acquisizione da parte di Aeroviaggi, primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna. L'operazione che ridà luce con un investimento di 12 milioni di euro allo storico complesso alberghiero di Playa d'Himera rilevato da Bnp Paribasun porta a 14 le strutture gestite o di proprietà della società siciliana presieduta da Antonio Mangia, che nel 2016 ha ristrutturato il Pollina Resort ex Valtur.





