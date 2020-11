Rinascente, M5S: ''Pevalso senso responsabilità, siamo grati al Ministero del Lavoro per intervento''

Rinascente

M5S: ''Apprezziamo il senso di responsabilità che ha prevalso nella trattativa per mantenere a Palermo la Rinascente''.

“Apprezziamo il senso di responsabilità che ha prevalso nella trattativa per mantenere a Palermo la Rinascente. I lavoratori sono stati messi al centro e la politica è riuscita a svolgere un ruolo di mediazione importante per risolvere una crisi che avrebbe portato alla chiusura e alla perdita di tanti posti di lavoro. Avevamo lanciato un appello all’inizio di questa burrascosa vicenda, appello che è stato subito raccolto dal sottosegretario Steni Di Piazza e dalla Ministra Catalfo in persona, che hanno lavorato in modo discreto ma efficace alla risoluzione della vertenza; a loro, anche per questo, va il nostro ringraziamento e plauso”. Lo dichiarano le deputate alla Camera Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

