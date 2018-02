Mondello-Valdesi

Rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del quartiere Mondello-Valdesi

Lunedì a piazza Valdesi, verranno ufficialmente consegnati i lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del quartiere Mondello-Valdesi.

Lunedì prossimo, 19 febbraio, alle ore 9.30 a piazza Valdesi, verranno ufficialmente consegnati i lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del quartiere Mondello-Valdesi.

All'inaugurazione del cantiere saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica ed Urbana, Emilio Arcuri.

Le strade oggetto dell'intervento saranno le seguenti:

Via Adone, via Anadiomene, viale Argonauti, via Armida, piazza Caboto, via Calipso, via Calpurnio, via Catinella, viale Cavarretta, viale Cerere, via Ciane, viale del Ciclope, via Circe, via Cloe, via Collotti, via Colonia Marina, via Dafne, via Danae, via Diana, viale Egle, via Elpide, viale Euridice, viale dei Fiori, viale Galatea, viale Giasone, piazzale Giove, viale Giunone, via Glauco, via del Glicine, viale degli Iris, viale Italia, via dei Lillà, via Maia, viale Margherita di Savoia, via Marinai Alliata, via Mater Dei, via Mattei, via Mercurio, via Mondello, via Mongibello, via Nesea, via Nettuno, via Niceforo, via degli Oleandri, viale Orfeo, via Palinuro, viale delle Palme, via Pindaro, viale dei Pioppi, viale Principe di Scalea, viale Principe Umberto, viale Principessa Iolanda, viale Principessa Maria, viale Regina Elena, via Rosciglione, viale delle Rose, via Saline, viale Saturno, viale delle Sirene, via Stesicoro, via Teti, via dei Tigli, via Tolomea, via Torre Pilo, via Tuberosa, piazza Valdesi, via Zeusi d'Eraclea.

L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di aprile 2020.

