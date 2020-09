Ordine dei Medici

Rinnovo Ordine dei Medici di Palermo, vince di nuovo la lista di Toti Amato

''Si sono misurate due liste, ma gli obiettivi restano comuni, c'è bisogno di tutti'', così Toti Amato, presidente uscente dell'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

22/09/2020

"Un caloroso ringraziamento a tutti i colleghi che hanno rinnovato la loro fiducia alla nostra squadra e al nostro programma, ma anche a tutti i medici che hanno votato per altri candidati, assicurando una partecipazione attivissima e democratica". Così Toti Amato, presidente uscente dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, all’indomani delle elezioni per il rinnovo dei vertici dell’istituzione 2021/2024, che ha visto primeggiare la lista “Amato Presidente” con 1220 voti rispetto ai 1024 della seconda lista “Innovare”.

“Da oggi, siamo investiti di nuove responsabilità, confermiamo il nostro impegno. Trasformeremo una bella competizione in nuovi obiettivi e in uno stimolo maggiore a migliorare l’unità e il valore della professione. Si sono misurate due liste, ma gli obiettivi restano comuni, c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Invito perciò tutti i colleghi a lavorare insieme per la nostra unica ‘casa’”.

