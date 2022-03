Personale Covid

Rinnovo Personale Covid, Caronia: ''Bene non indebolire il Sistema sanitario. Valorizzare professionalità''

Una circolare del Governo Regionale ha avviato le procedure di rinnovo dei contratti e per la stabilizzazione del personale assunto per l'emergenza Covid-19.

"Sono contenta che finalmente e seguendo le indicazioni che anche noi avevamo dato, si sia sbloccata la procedura per prolungare i contratti di tutto il personale medico, sanitario e amministrativo assunto per fronteggiare la diffusione del Covid. I numeri ci ricordano ogni giorno che l'emergenza non è affatto finita e che non è pensabile sguarnire il nostro sistema sanitario.

In prospettiva, guardando anche alle tante strutture sanitarie di base che saranno realizzate con i fondi del PNRR, occorre pianificare come coinvolgere al meglio e in modo stabile questo personale e le sue professionalità. La pandemia ci ha insegnato che è fondamentale avere un sistema sanitario senza carenze di organico sia di tipo sanitario sia di tipo amministrativo, perché sia pronto a rispondere alle emergenze."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, commentando la circolare del governo regionale per l'avvio delle procedure di rinnovo dei contratti e per la stabilizzazione del personale assunto per l'emergenza Covid-19.

