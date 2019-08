fontana di Villa Bonanno

Ripristinata fontana storica a Villa Bonanno

L'Amap ha ultimati i lavori di ripristino della fontana monumentale, collocata all'interno della villa Bonanno di Palermo.

Pubblicata il: 30/08/2019

L'Amap informa che, il progetto socio/culturale, volto al recupero e alla valorizzazione delle fontanelle continua il suo percorso. Raccontare il loro fascino, vuol dire far rivivere memoria e tradizioni. Dopo l’inaugurazione della fontanella storica, collocata in via Volturno, di fronte la sede Amap, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, Sindaco e Amministratore Unico di Amap e dei dirigenti societari, l’Amap ha ultimati i lavori di ripristino della fontana monumentale, collocata all’interno della villa Bonanno di Palermo. Tale ripristino è stato affidato alle maestranze Amap che, nel corso dei lavori, hanno provveduto alla pulizia e verniciatura della fontana, nonché alla sostituzione dei rubinetti, al ripristino dell’impianto idraulico e verifica dell’efficienza dello scarico fognario e infine al ripristino del basamento.

Si tratta di una iniziativa condivisa con il Comune di Palermo, al fine di garantire la funzionalità delle fontanelle in ghisa del territorio palermitano, che rappresentano per la nostra città, un prezioso patrimonio artistico e contribuire nel contempo, alla riduzione del consumo della plastica.

